Власти Нью-Йорка обещают наказать команду Ислама Махачева за потасовку на UFC 322

Власти Нью-Йорка обещают наказать команду Ислама Махачева за потасовку на UFC 322
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил о планах наказать всех тех, кто был причастен к потасовке на турнире UFC 322, который состоялся на культовой нью-йорской арене «Мэдисон Сквер Гарден».

«Эти нападения на турнире совершенно недопустимы. Полиция Нью-Йорка проводит полное расследование, и каждый виновный будет привлечён к ответственности», — написал Адамс на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, потасовка на турнире UFC 322 произошла между членами команды Ислама Махачева (Абубакаром Нурмагомедовым, Магомедом Зайнуковым. — Прим. «Чемпионата») и американцем Диллоном Дэнисом из-за того, что последний неоднократно оскорблял в социальных сетях Махачева и его сокомандников.

