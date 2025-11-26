Илия Топурия опроверг информацию о бое на турнире UFC 324 в январе

28-летний непобеждённый чемпион UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия рассказал, что на данный момент у него не запланирован поединок.

«На данный момент правда в том, что мне не поступало предложений от UFC. Мне ничего не говорили ни о каких боях, так что у меня нет целей на горизонте», — приводит слова Топурии аккаунт MMA Pros Pick в социальной сети Х.

Испано-грузинский боец дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В своём рекорде Илия имеет 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей.