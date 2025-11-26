Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Илия Топурия: хочу подраться с Исламом Махачевым летом за пояс «Pound for Pound»

Илия Топурия: хочу подраться с Исламом Махачевым летом за пояс «Pound for Pound»
Аудио-версия:
Комментарии

28-летний непобеждённый чемпион UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия высказался насчёт потенциального поединка с 34-летним действующим обладателем титула UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым.

«Возможно, у меня будет ещё один бой в ближайшее время, а затем летом будет дата, когда в UFC позволят мне перейти в полусредний вес [ради поединка с Исламом]. Или, может быть, они создадут новый пояс под названием «Pound for Pound» в промежуточном весе, и я буду драться за него», — приводит слова Топурии аккаунт Championship Rounds в социальной сети Х.

Испано-грузинский боец дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В своём рекорде Илия имеет 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей.

Материалы по теме
Бой Топурии и Махачева – мечта. Но ей не суждено сбыться
Бой Топурии и Махачева – мечта. Но ей не суждено сбыться
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android