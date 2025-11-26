Илия Топурия: хочу подраться с Исламом Махачевым летом за пояс «Pound for Pound»

28-летний непобеждённый чемпион UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия высказался насчёт потенциального поединка с 34-летним действующим обладателем титула UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым.

«Возможно, у меня будет ещё один бой в ближайшее время, а затем летом будет дата, когда в UFC позволят мне перейти в полусредний вес [ради поединка с Исламом]. Или, может быть, они создадут новый пояс под названием «Pound for Pound» в промежуточном весе, и я буду драться за него», — приводит слова Топурии аккаунт Championship Rounds в социальной сети Х.

Испано-грузинский боец дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В своём рекорде Илия имеет 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей.