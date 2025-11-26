Ислам Махачев заявил о желании провести следующий бой на турнире UFC в Белом доме

34-летний чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев заявил о желании провести следующий поединок на турнире UFC в Белом доме, который должен пройти 14 июня 2026 года.

«Следующий бой – большой турнир будет в Белом доме. Может быть, первый и последний. Почему бы не внести своё имя в этот турнир?» — сказал Махачев во время общения с представителями СМИ.

В данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на своём счету Ислам имеет 28 побед и одно поражение. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств россиянин дебютировал в 2010 году. Кроме того, Ислам стал 11-м двойным чемпионом UFC в истории лиги.