Тренер Кокоев: Емельяненко приходил после инсульта. В ринг залезать мог минуту

Российский тренер смешанных единоборств Игорь Кокоев вспомнил, в каком физическом состоянии он начал работать с 44-летним ветераном соотечественником Александром Емельяненко после того, как тот получил микроинсульт.

«Емельяненко ко мне пришёл в очень плохом состоянии, он тогда выходил, если не ошибаюсь, после микроинсульта. Отлежался и начал ходить в зал, в ринг он мог минуту подниматься. Чтобы просто залезть в ринг», — сказал Кокоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьей Гасановым.

Александр имеет в своём профессиональном рекорде 29 побед, из которых 26 были одержаны досрочно, девять поражений, а один бой был признан ничьей.