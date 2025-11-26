Скидки
Тренер объяснил, какие люди являются «природными кулачниками»

Тренер смешанных единоборств Игорь Кокоев объяснил, какие люди являются «природными кулачниками».

«Я называю природными кулачниками людей с определённой ментальностью. У него хорошие данные и антропометрия, это один момент. Это мы позиционируем его как спортсмена. Но что касается кулачки, это больше ментальность. Я так вижу. Вот он по груше может ударить с километра, и по человеку тоже может так же. Не все могут вкладываться голыми кулаками в лицо или зная, что ты можешь попасть в локти, бить так, как по груше. У большинства спортсменов всё равно присутствует инстинкт самосохранения — не травмироваться, ещё что-то», — сказал Кокоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

