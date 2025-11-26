Скидки
Тренер Кокоев рассказал, почему кулачные бои безопаснее бокса

Тренер смешанных единоборств Игорь Кокоев рассказал, почему бои на голых кулаках безопаснее поединков по боксу.

«Я бы, честно говоря, не сказал, что это что-то дикое. 50-60 лет назад люди так же дрались, и на улице так же дерутся. Просто это всё официально. Настоящая, уличная драка, просто по определённым правилам — не бьёшь лежачего, не бьёшь ногами. Что там дикого? Есть рефери, есть врачи, есть капа и бандаж. То, что лицо рвётся… Ну, это везде рвётся. Вот возьмём статистику. Кулачка Hardcore появилась года четыре назад, вот за это время я не слышал ни одного летального исхода. А вот за четыре года по боксу только я знаю четыре летальных исхода.

Кулачка безопаснее из-за тоннажа ударов. Если в боксе ты ударишь человека 20 раз и у него крепкая голова, то она всё проглотит. В кулачке ты ударишь два раза, и если его голова проглотит, то лицо не проглотит и рефери остановит бой из-за гематомы или сечки. В боксе ты благодаря крепкой голове стоишь 12 раундов, а потом в голову потихоньку начинает приливать кровь, отёк мозга и всё. Поэтому не скажу, что кулачка дикая. Радикальная, да, со стороны женщин и любителей, может, дико выглядит, но с точки зрения спорта и вопроса здоровья это точно не вреднее, чем бокс», — сказал Кокоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Лиги кулачных боёв BKFC и IBA Bare Knulle договорились о совместном турнире Россия – США
