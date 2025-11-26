Шавкат Рахмонов: я — самый неудобный и сложный оппонент для Ислама Махачева

Непобеждённый третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе казах Шавкат Рахмонов выразил уверенность в том, что он является наиболее сложным соперником для 34-летнего чемпиона UFC в категории до 77 кг россиянина Ислама Махачева.

«Возможно, Ислам ищет более подходящего, более удобного соперника. Я для него самый неудобный и сложный оппонент в дивизионе. То, что я являюсь непобеждённым, не просто так. Не упущу эту возможность.

Наш бой с Махачевым будет конкурентным. Ислам, как всегда, попытается перевести поединок в партер и бороться. Но я буду готов к его тейкдаунам и ко всему, что он мне предложит. Я серьёзный соперник для Махачева, поскольку могу драться в любой плоскости — в стойке, в партере, в клинче. Думаю, что Ислам это тоже понимает», — сказал Рахмонов в интервью журналисту Ариэлю Хельвани.