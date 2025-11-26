Скидки
«Ему плевать на зрителей». Топурия раскритиковал Махачева за бой с Делла Маддаленой

«Ему плевать на зрителей». Топурия раскритиковал Махачева за бой с Делла Маддаленой
Чемпион UFC в двух весовых категориях грузин Илия Топурия прокомментировал победу россиянина Ислама Махачева в поединке за титул организации в полусреднем дивизионе (до 77 кг) с австралийцем Джеком Делла Маддаленой, состоявшемся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

«Честно, Делла Маддаленна не оказал никакого сопротивления. Казалось, что он вообще не хотел драться. Так или иначе, а Ислам сделал свою работу. Сделал то, что и всегда делает – очень скучно дерётся. Ему плевать на зрителей», — сказал Топурия на YouTube-канале KOlmenero.

