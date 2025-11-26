Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Даниэль Кормье сказал, кто должен стать следующим соперником Илии Топурии

Даниэль Кормье сказал, кто должен стать следующим соперником Илии Топурии
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье считает, что следующим соперником действующего обладателя титула в лёгком весе (до 70 кг) грузина Илии Топурии должен стать россиянин Арман Царукян.

«Я считаю Пэдди Пимблетта увлекательным, у него блестящее будущее в боях, но я убеждён, что два лучших легковеса в мире — это Арман Царукян и Илия Топурия, и это больше не является вопросом.

То, что Пэдди Пимблетт появился в клетке после того, как Илия завоевал пояс, было лишним, потому что я не считаю, что избиение Майкла Чендлера сделало его претендентом», — сказал Кормье в эфире ESPN.

Материалы по теме
Шон О’Мэлли оценил шансы Царукяна в бою с Топурией
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android