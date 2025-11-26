Даниэль Кормье сказал, кто должен стать следующим соперником Илии Топурии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье считает, что следующим соперником действующего обладателя титула в лёгком весе (до 70 кг) грузина Илии Топурии должен стать россиянин Арман Царукян.

«Я считаю Пэдди Пимблетта увлекательным, у него блестящее будущее в боях, но я убеждён, что два лучших легковеса в мире — это Арман Царукян и Илия Топурия, и это больше не является вопросом.

То, что Пэдди Пимблетт появился в клетке после того, как Илия завоевал пояс, было лишним, потому что я не считаю, что избиение Майкла Чендлера сделало его претендентом», — сказал Кормье в эфире ESPN.