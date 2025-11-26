Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Только факты». Рахмонов заявил, что Иан Гарри не должен становиться соперником Махачева

«Только факты». Рахмонов заявил, что Иан Гарри не должен становиться соперником Махачева
Комментарии

Третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) казахстанец Шавкат Рахмонов заявил, что его бывший соперник ирландец Иан Гарри не должен становиться следующим претендентом на чемпионский титул, принадлежащий россиянину Исламу Махачеву.

«Никакой болтовни, только факты: Иан Гарри проиграл мне, когда я был травмирован. Он никого не финишировал в своих последних шести боях, а Пратес едва не остановил его. Как по мне, он не является первым претендентом», — написал Рахмонов в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 264 в ноябре, Гарри победил единогласным решением американского экс-чемпиона Белала Мухаммада.

Материалы по теме
Жорж Сен-Пьер прокомментировал поражение Делла Маддалены от Махачева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android