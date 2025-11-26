«Только факты». Рахмонов заявил, что Иан Гарри не должен становиться соперником Махачева

Третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) казахстанец Шавкат Рахмонов заявил, что его бывший соперник ирландец Иан Гарри не должен становиться следующим претендентом на чемпионский титул, принадлежащий россиянину Исламу Махачеву.

«Никакой болтовни, только факты: Иан Гарри проиграл мне, когда я был травмирован. Он никого не финишировал в своих последних шести боях, а Пратес едва не остановил его. Как по мне, он не является первым претендентом», — написал Рахмонов в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 264 в ноябре, Гарри победил единогласным решением американского экс-чемпиона Белала Мухаммада.