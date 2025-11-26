Скидки
Бокс/ММА

Промоутер Энтони Джошуа сообщил, что в бою с Джейком Полом есть ограничение по весу

Промоутер Энтони Джошуа сообщил, что в бою с Джейком Полом есть ограничение по весу
Комментарии

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, сообщил, что в контракте на боксёрский поединок британца с американским видеоблогером Джейком Полом есть пункт о предельном весе.

По словам Хирна, вес Джошуа не должен превышать 245 фунтов (111,3 кг). Также функционер добавил, что в настоящий момент его подопечный весит около 265 фунтов (120 кг).

Напомним, поединок Энтони Джошуа и Джейка Пола состоится 19 декабря в Майами (США).

Ранее экс-чемпион в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри дал прогноз на бой Энтони Джошуа — Джейк Пол.

Комментарии
