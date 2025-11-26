Промоутер Энтони Джошуа сообщил, что в бою с Джейком Полом есть ограничение по весу

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, сообщил, что в контракте на боксёрский поединок британца с американским видеоблогером Джейком Полом есть пункт о предельном весе.
По словам Хирна, вес Джошуа не должен превышать 245 фунтов (111,3 кг). Также функционер добавил, что в настоящий момент его подопечный весит около 265 фунтов (120 кг).
Напомним, поединок Энтони Джошуа и Джейка Пола состоится 19 декабря в Майами (США).
Ранее экс-чемпион в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри дал прогноз на бой Энтони Джошуа — Джейк Пол.
