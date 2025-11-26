Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

В Дагестане установили баннер со словами Махачева после завоевания второго титула UFC

В Дагестане установили баннер со словами Махачева после завоевания второго титула UFC
Комментарии

Возле аэропорта Махачкалы в Дагестане установили баннер с цитатой чемпиона UFC в двух весовых категориях Ислама Махачева.

«У нас самая сильная страна! Самая сильная республика! Самые сильные бойцы!» — гласит заголовок.

Фото: МК в Дагестане

Исламу Махачеву 34 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2015 году. В октябре 2022-го стал чемпионом организации в лёгком весе (до 70 кг), «задушив» бразильца Чарльза Оливейру, после чего провёл четыре защиты.

В ноябре на турнире UFC 322 Махачев завоевал титул в полусреднем весе (до 77 кг), победив единогласным решением австралийца Джека Делла Маддалену.

Материалы по теме
Видео
«У нас самая сильная страна». Ислам Махачев высказался после боя на турнире UFC 322

Ислама Махачева встречают в аэропорту Дагестана

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android