«Дядя Дана». Усман Нурмагомедов опубликовал совместное фото с Даной Уайтом

Чемпион PFL в лёгком весе (до 70 кг) непобеждённый российский боец Усман Нурмагомедов опубликовал совместное фото с генеральным директором UFC Даной Уайтом.

«Дядя Дана», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Фото: из личного архива Усмана Нурмагомедова

Усману Нурмагомедову 27 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2017 году, с 2024-го выступает в PFL. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, Усман победил единогласным решением в реванше с ирландцем Полом Хьюзом.

7 февраля в Дубае (ОАЭ) Нурмагомедов проведёт поединок с победителем Гран-при PFL британцем Альфи Дэвисом.

