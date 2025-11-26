Джон Джонс показал, как его встретили в Чечне

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Джон Джонс показал, как его встретили в Чеченской Республике, где он побывал с гостевой поездкой.

Джону Джонсу 38 лет. Американец дебютировал в UFC в 2008 году. В 2011-м стал чемпионом организации в полутяжёлом весе (до 93 кг), после чего провёл восемь защит титула, в 2018-м – двукратным чемпионом.

В 2023 году стал чемпионом в тяжёлом весе (до 120 кг), после чего провёл одну защиту. Объявил о завершении карьеры в 2025 году. Всего на его счету 28 побед и одно поражение.

