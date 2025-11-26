Карлос Пратес: большинство людей хочет увидеть меня против Махачева

Шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) бразилец Карлос Пратес объяснил, почему, по его мнению, он должен стать следующим соперником действующего чемпиона россиянина Ислама Махачева.

«UFC — это бизнес, это развлечение. Если спросить людей, я считаю, что большинство захочет увидеть бой Карлоса Пратеса против Махачева.

В этом нет моей вины. Я просто выхожу в клетку и нокаутирую людей. Когда Делла Маддалена дрался за пояс, он был четвёртым или пятым [в рейтинге] после победы над Бёрнсом», — сказал Пратес в подкасте The Ariel Helwani Show.

