Царукян: Топурия — фальшивка, ему нужны только простые бои

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян высказался о готовности сразиться с действующим чемпионом грузином Илией Топурией.

«Всё повторяется раз за разом. Ему нужны только простые бои. И я уже устал от этого… Я надеюсь, UFC скажут ему, что он не дерётся с Пэдди Пимблеттом, а дерётся с Арманом Царукяном.

Почему мне не нравится Илия? Потому что он фальшивка. Почему я так сказал? В жизни он ведёт себя иначе, а на камеру говорит кучу дерьма, но он совершенно другой», — сказал Царукян в подкасте The Ariel Helwani Show.

