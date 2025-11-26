Пратес назвал желаемого соперника в случае, если он не сразится с Махачевым

Шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) бразилец Карлос Пратес назвал предпочтительного соперника в том случае, если он не сразится за титул с россиянином Исламом Махачевым.

«Если чемпионский бой не состоится, хорошо. Я могу подраться с Джеком Делла Маддаленой, а затем отправиться за поясом», — сказал Пратес в подкасте The Ariel Helwani Show.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 322 в ноябре, Пратес нокаутировал британского экс-чемпиона Леона Эдвардса. Всего на счету бразильца в UFC пять побед и одно поражение.

