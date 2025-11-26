Скидки
Царукян — о победе над Хукером: если бы выглядел плохо, мог бы забыть о бое за титул

Комментарии

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян рассказал о подготовке к поединку с австралийцем Дэном Хукером, состоявшемуся на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар).

«Я был очень уверен в себе, но я ни в коем случае не смотрел ему за спину. Потому что он опасен в стойке, у него опасные удары коленями, прямые удары ногами… Я готовился так же, как и к чемпионскому бою.

Если бы я выглядел плохо, несмотря на победу, то мог бы забыть о бое за титул. Вот почему я был так мотивирован и уверен в себе. Я понимал, что буду доминировать и добьюсь финиша», — сказал Царукян в интервью YouTube-каналу Даниэля Кормье.

Царукян: Топурия — фальшивка, ему нужны только простые бои
Комментарии
