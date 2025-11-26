Скидки
Экс-боец UFC: если это не постановка, Энтони Джошуа убьёт Джейка Пола

Экс-боец UFC: если это не постановка, Энтони Джошуа убьёт Джейка Пола
Бывший боец UFC Мэтт Браун высказался о предстоящем боксёрском поединке между звёздным супертяжеловесом Энтони Джошуа и американским видеоблогером Джейком Полом, который состоится 19 декабря в Майами (США).

«Энтони Джошуа… Не хочу говорить, что он продался, но он делает это исключительно ради денег. Если это не постановка, Энтони Джошуа убьёт Джейка Пола. Единственный человек, заслуживающий уважения во всей этой ситуации, — это Джейк Пол. Он принял бой с настоящим боксёром, о чём мы давно просили», — приводит слова Брауна MMA Fighting.

