Костя Цзю назвал лучшего действующего боксёра мира

Бывший абсолютный чемпион мира россиянин Костя Цзю назвал, по его мнению, лучшего действующего боксёра мира.

«Теренс Кроуфорд заслуженно занимает первую строчку в рейтинге P4P. Александр Усик также может претендовать на эту позицию, но мне понравилась работа Кроуфорда в последнем поединке против Альвареса. Не сказать, что у Усика слабые оппоненты — таких у него не было. Но Теренс стал абсолютным чемпионом в трёх весовых категориях. Думаю, что его уже можно внести в список величайших боксёров всех времен», — приводит слова Цзю MMA.Metaratings.ru.

Ранее Усик назвал лучшего боксёра мира.

