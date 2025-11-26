Скидки
Мойкано: мне не нравится Царукян, но он должен драться за титул UFC

Мойкано: мне не нравится Царукян, но он должен драться за титул UFC
Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Ренато Мойкано считает, что россиянин Арман Царукян должен стать следующим соперником действующего чемпиона Илии Топурии.

«Мне не особо нравится Арман Царукян. Но давайте начистоту, прямо сейчас он должен драться за титул. Пэдди Пимблетт – пятый номер рейтинга. Он побил Тони Фергюсона, Майкла Чендлера и Бобби Грина. Просто бессмысленно давать ему титульный бой», — сказал Мойкано в подкасте The Ariel Helwani Show.

Ранее Даниэль Кормье сказал, кто должен стать следующим соперником Топурии.

