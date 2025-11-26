Скидки
«Он отстой». Царукян назвал бойцов лёгкого веса UFC, которые побьют Пимблетта

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян высказался о звёздном британском бойце дивизиона Пэдди Пимблетте.

«Пимблетт не является элитным бойцом, существуют уровни. Пэдди не сможет побить Оливейру, побить Хукера, Порье, Гэтжи, Холлоуэя, меня… Если он побьёт Гэтжи, я скажу: «Окей, этот парень хорош». Считаю ли я, что он хорош? Нет, он отстой», — сказал Царукян в интервью YouTube-каналу Даниэля Кормье.

Ранее чемпион UFC в лёгком весе Илия Топурия выбрал желаемого соперника между Исламом Махачевым и Пэдди Пимблеттом.

Материалы по теме
Топурия выбрал наиболее желаемого соперника между Махачевым и Пимблеттом

Пэдди Пимблетт — звезда UFC, которую никто не признаёт

