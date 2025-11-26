Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Чем он занимался всю подготовку?» Царукян раскритиковал Делла Маддалену за бой на UFC 322

«Чем он занимался всю подготовку?» Царукян раскритиковал Делла Маддалену за бой на UFC 322
Комментарии

Российский боец UFC Арман Царукян прокомментировал поражение чемпиона в полусреднем весе (до 77 кг) австралийца Джека Делла Маддалены в поединке с россиянином Исламом Махачевым, состоявшемся на турнире UFC 322 в ноябре.

«Это было… так легко! Ислам сейчас на своём пике, то, как он чувствует дистанцию, как он дерётся, как он настроен… безумие. Он очень хорошо двигается, не тратит силы, а затем бьёт в нужный момент и валит на землю, и так легко… Я не знаю, чем Джек Делла Маддалена занимался всю подготовку? Он не защитился ни от одного тейкдауна. Безумие!» — сказал Царукян в интервью YouTube-каналу Даниэля Кормье.

Материалы по теме
«Ему плевать на зрителей». Топурия раскритиковал Махачева за бой с Делла Маддаленой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android