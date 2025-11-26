«Чем он занимался всю подготовку?» Царукян раскритиковал Делла Маддалену за бой на UFC 322

Российский боец UFC Арман Царукян прокомментировал поражение чемпиона в полусреднем весе (до 77 кг) австралийца Джека Делла Маддалены в поединке с россиянином Исламом Махачевым, состоявшемся на турнире UFC 322 в ноябре.

«Это было… так легко! Ислам сейчас на своём пике, то, как он чувствует дистанцию, как он дерётся, как он настроен… безумие. Он очень хорошо двигается, не тратит силы, а затем бьёт в нужный момент и валит на землю, и так легко… Я не знаю, чем Джек Делла Маддалена занимался всю подготовку? Он не защитился ни от одного тейкдауна. Безумие!» — сказал Царукян в интервью YouTube-каналу Даниэля Кормье.