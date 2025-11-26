Скидки
«Сделай это». Бывший чемпион UFC дал совет Петру Яну перед реваншем с Двалишвили

«Сделай это». Бывший чемпион UFC дал совет Петру Яну перед реваншем с Двалишвили
Комментарии

Бывший чемпион UFC американец Доминик Круз высказался о предстоящем поединке за титул в легчайшем весе (до 61 кг) между грузином Мерабом Двалишвили и россиянином Петром Яном, который состоится 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

«Просто сделай так, чтобы тебя перевели в партер десять раз вместо пятидесяти, и ты, вероятно, выиграешь. Всё действительно так просто. Уменьшить число тейкдаунов на сорок. Возможно ли это для Петра Яна? Думаю, что вполне», – сказал Круз в подкасте The Bohnfire.

Ранее Ян показал актуальную форму за 10 дней до реванша с Двалишвили.

Комментарии
