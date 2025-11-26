«Жуткий тип». Джо Роган рассказал о бое, в котором его удивил Мераб Двалишвили

Звёздный комментатор UFC Джо Роган высказался о действующем чемпионе организации в легчайшем весе (до 61 кг) грузине Мерабе Двалишвили.

«Мераб просто зверь. То, что он сделал с Генри Сехудо… Я не мог в это поверить. Когда он поднял его, высунул язык, пронёс [по клетке] к людям из UFC и ударил его об пол, ударил Генри Сехудо, олимпийского чемпиона… Кто делал такое, чёрт возьми?

Этот чувак Мераб — жуткий тип, потому этот засранец никогда не устаёт… У него ненормальная выносливость, его невозможно остановить», — сказал Роган в своём подкасте.

