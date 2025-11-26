Скидки
Мераб Двалишвили показал актуальную форму за 10 дней до реванша с Петром Яном

Мераб Двалишвили показал актуальную форму за 10 дней до реванша с Петром Яном
Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузинский боец Мераб Двалишвили показал актуальную форму перед реваншем с россиянином Петром Яном, который состоится 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

Фото: из личного архива Мераба Двалишвили

Фото: из личного архива Мераба Двалишвили

Фото: из личного архива Мераба Двалишвили

Мерабу Двалишвили 34 года. Грузинский боец дебютировал в UFC в 2017 году. В сентябре 2024 года завоевал чемпионский титул в легчайшем весе, победив единогласным судейским решением американца Шона О’Мэлли, после чего провёл три успешные защиты.

Ранее бывший чемпион UFC Доминик Круз дал совет Петру Яну перед реваншем с Двалишвили.

