Майкл Моралес: Махачев хорош, но все знают, как он дерётся

Майкл Моралес: Махачев хорош, но все знают, как он дерётся
Комментарии

Четвёртый номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) эквадорец Майкл Моралес высказался о действующем чемпионе россиянине Исламе Махачеве.

«Махачев хорош. У него великолепная борьба, но все знают, как он дерётся. Его задача – выбрасывать удары, валить на землю и удерживать там.

Очевидно, у Махачева есть свои сильные стороны. Никто не отрицает, что у него отличная борьба, но в полусреднем весе наступает новая эра. Парни крупные, высокие и молодые», – сказал Моралес в подкасте Death Row MMA.

Ранее Илия Топурия раскритиковал Махачева за бой с Делла Маддаленой.

