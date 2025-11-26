Тони Фергюсон высказался об успехе Ислама Махачева в UFC

Бывший временный чемпион UFC американец Тони Фергюсон высказался о действующем обладателе титула в полусреднем весе (до 77 кг) россиянине Исламе Махачеве.

«Ислам был одним из тех чуваков, которые всегда были в зале с Хабибом [Нурмагомедовым]. Что-то вроде Стерлинга и Двалишвили, когда Стерлинг ушёл [из легчайшего веса], Мераб начал блистать. То же самое и с Хабибом и Исламом. Всегда считал, что Ислам скорее атлет, который делает ставку на физические кондиции. Но я желаю ему удачи», — сказал Фергюсон в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports.

