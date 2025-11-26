Легенда UFC Джон Джонс поделился впечатлением о Рамзане Кадырове после визита в Чечню

38-летний бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой и полутяжёлой весовой категории американец Джон Джонс поделился впечатлением о главе Чеченской Республики Рамзане Кадырове, с которым он встретился во время недавнего визита в регион по случаю дня рождения его сына Адама.

«Ничего не знаю, ничего не вижу. Знаю только, что этот человек отличный хозяин», — написал Джонс на своей странице в социальной сети Х.

Костлявый выступал на профессиональном уровне с 2008 по 2024 год. В его рекорде 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Признаётся многими аналитиками и бойцами как величайший боец в истории смешанных единоборств. Делит рекорд с Фёдором Емельяненко по количеству побед над бойцами, которые когда-либо владели титулом UFC, — девять.