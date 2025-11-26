Макгрегор обвинил Хабиба во лжи и лицемерии из-за продажи своих папах в «Телеграме»

37-летний бывший двойной чемпион UFC в категории до 66 кг и до 70 кг ирландец Конор Макгрегор обвинил своего бывшего противника и члена Зала славы UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова во лжи и лицемерии из-за продажи своих папах в виде NFT на аукционе в «Телеграме».

«Не может быть, чтобы хороший парень Хабиб использовал имя своего покойного отца, а также культуру Дагестана, чтобы обмануть своих фанатов и быстро продать онлайн кучу цифровых NFT, а затем удалить весь контент после их продажи, оставив своих поклонников без денег? Хороший парень просто не может так поступить», — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети Х.