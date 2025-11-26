Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Иан Гарри: с друзьями из Грузии мы остановим дагестанцев. Снесём Махачеву голову

Иан Гарри: с друзьями из Грузии мы остановим дагестанцев. Снесём Махачеву голову
Аудио-версия:
Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе ирландец Иан Гарри обратился к грузинским бойцам с просьбой помочь ему подготовиться к возможному поединку с 34-летним чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым.

«Я приеду в Грузию, потому что в Грузии феноменальная борьба, феноменальное дзюдо, феноменальное самбо. И когда пытаешься подготовиться к противостоянию с таким соперником, как Ислам Махачев, мне это понадобится. Итак, Грузия, обращаюсь к вам, ребята, мне понадобится ваша помощь. Поэтому каждый борец-левша, каждый парень, который думает, что он будет похож на Ислама Махачева, прошу вас о помощи. С моими друзьями в Грузии мы должны остановить дагестанцев. Снесём Махачеву голову», — приводит слова Гарри портал Sportskeeda.

Материалы по теме
«Вижу дыры в его игре». Почему Иан Гарри самый неудобный соперник для Махачева
«Вижу дыры в его игре». Почему Иан Гарри самый неудобный соперник для Махачева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android