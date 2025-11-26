Иан Гарри: с друзьями из Грузии мы остановим дагестанцев. Снесём Махачеву голову

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе ирландец Иан Гарри обратился к грузинским бойцам с просьбой помочь ему подготовиться к возможному поединку с 34-летним чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым.

«Я приеду в Грузию, потому что в Грузии феноменальная борьба, феноменальное дзюдо, феноменальное самбо. И когда пытаешься подготовиться к противостоянию с таким соперником, как Ислам Махачев, мне это понадобится. Итак, Грузия, обращаюсь к вам, ребята, мне понадобится ваша помощь. Поэтому каждый борец-левша, каждый парень, который думает, что он будет похож на Ислама Махачева, прошу вас о помощи. С моими друзьями в Грузии мы должны остановить дагестанцев. Снесём Махачеву голову», — приводит слова Гарри портал Sportskeeda.