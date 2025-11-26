Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб ответил на дерзкие обвинения Макгрегора во лжи и лицемерии за продажу папах

Хабиб ответил на дерзкие обвинения Макгрегора во лжи и лицемерии за продажу папах
Аудио-версия:
Комментарии

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на дерзкие обвинения экс-чемпиона UFC в категории до 66 кг и до 70 кг ирландца Конора Макгрегора во лжи и лицемерии, связанные с продажей папах на аукционе, который состоялся на днях в «Телеграме».

«Ты абсолютный лжец. Ты всегда будешь пытаться очернить моё имя после того, как тебя уничтожили в ту ночь, но тебе это никогда не удастся! Да, хорошие парни так не поступают. Они не создают эксклюзивные цифровые подарки с реальной ценностью, которыми можно поделиться с друзьями и семьей. Подарки в виде папахи — головного убора, символизирующего традиции и культуру народа Дагестана. Традиции и культура, которые медленно входят в этот мир, нравится тебе это или нет! Подарки, которые можно найти исключительно в «Телеграме» — лучшем мессенджере в мире», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальной сети Х.

Материалы по теме
Макгрегор обвинил Хабиба во лжи и лицемерии из-за продажи своих папах в «Телеграме»
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android