Хабиб ответил на дерзкие обвинения Макгрегора во лжи и лицемерии за продажу папах

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на дерзкие обвинения экс-чемпиона UFC в категории до 66 кг и до 70 кг ирландца Конора Макгрегора во лжи и лицемерии, связанные с продажей папах на аукционе, который состоялся на днях в «Телеграме».

«Ты абсолютный лжец. Ты всегда будешь пытаться очернить моё имя после того, как тебя уничтожили в ту ночь, но тебе это никогда не удастся! Да, хорошие парни так не поступают. Они не создают эксклюзивные цифровые подарки с реальной ценностью, которыми можно поделиться с друзьями и семьей. Подарки в виде папахи — головного убора, символизирующего традиции и культуру народа Дагестана. Традиции и культура, которые медленно входят в этот мир, нравится тебе это или нет! Подарки, которые можно найти исключительно в «Телеграме» — лучшем мессенджере в мире», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальной сети Х.