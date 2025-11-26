«Ты тупой троглодит с низким айкью!» Макгрегор продолжил перепалку с Хабибом

37-летний бывший двойной чемпион UFC в категории до 66 кг и до 70 кг ирландец Конор Макгрегор отреагировал на слова своего бывшего противника и члена Зала славы UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Немедленно извинись за использование имени своего покойного отца, чтобы продать эти «подарки», которые стоили твоим фанатам столько денег. Кроме того, продажа чего-либо означает, что это не подарок, тупой троглодит с низким айкью! Это прямо противоположно тому, что означает «подарок». Да-да-да, тупица, ха-ха-ха. Мошенничество на имени твоего покойного отца. Позор», — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети.