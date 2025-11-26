Скидки
Джейк Пол: мне плевать, получу ли я уважение от боксёрского сообщества за бой с Джошуа

14-й номер рейтинга WBA в тяжёлом весе американец Джейк Пол высказался насчёт предстоящего профессионального поединка по боксу с бывшим чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британцем Энтони Джошуа, который состоится 19 декабря в Майами (штат Флорида, США).

— Принесёт ли тебе бой с Энтони Джошуа уважение от боксёрского сообщества?
— Не знаю, чувак. Мне плевать. Честно говоря, даже не знаю, что такое боксёрское сообщество. Кто они? Не знаю. Где они? Не знаю. Толком не знаю, кто эти люди. Да и неважно. Этот бой больше, чем просто бокс. Так что среди зрителей нашего боя будет мало боксёрских фанатов, — приводит слова Пола портал Low Kick MMA.

