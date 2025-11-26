Скидки
«Он не справится с моей скоростью и футворком». Джейк Пол — о бое с Энтони Джошуа

«Он не справится с моей скоростью и футворком». Джейк Пол — о бое с Энтони Джошуа
14-й номер рейтинга WBA в тяжёлом весе американец Джейк Пол выразил уверенность в том, что является неудобным соперником для бывшего чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа. Их бой состоится 19 декабря в Майами (штат Флорида, США) и пройдёт по правилам профессионального бокса.

«Глядя на его бои с Дюбуа, Руисом и даже с Усиком, понимаю, что Джошуа проигрывал парням, которые уступали ему в габаритах. Его криптонит — это скоростные боксёры, которые не пропускают мощных ударов. Энтони потрясающий боец, один из лучших тяжеловесов в истории. Но с такой скоростью, футворком и чувством ритма, как у меня, не думаю, что Джошуа справится. Он полагается на силу и скован в движениях. Если попадаешь под его удар, ты готов. Верю, что смогу порхать, как бабочка, и жалить, как пчела», — приводит слова Пола портал Low Kick MMA.

