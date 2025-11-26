«О тебе позаботятся». Хабиб пригласил Макгрегора в Дагестан для лечения от наркомании

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов пригласил экс-чемпиона UFC в категории до 66 кг и до 70 кг ирландца Конора Макгрегора на лечение от наркомании в Дагестан после продолжительной перепалки в социальных сетях, которая была вызвана обвинениями Печально известного в адрес Орла из-за лжи и лицемерия о продаже папах на недавнем аукционе в «Телеграме».

«По моим подсчётам, в моих реабилитационных центрах в Дагестане я вылечил 56 бывших наркоманов. Приезжай в Дагестан, Конор, здесь о тебе позаботятся. Насколько я понимаю, Мексика тебе не помогла», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальной сети Х.