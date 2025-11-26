Макгрегор: Хабиб, ты беглый мошенник. Молюсь за твою бедную семью. Аллах знает всё

37-летний бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор вновь в негативном ключе высказался в адрес своего бывшего противника и члена Зала славы UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Ты не сможешь обмануть меня своими ложными обещаниями. Ты беглый мошенник, уклоняющийся от уплаты налогов. Я молюсь за твою бедную семью, за твою постоянную ложь. Молюсь, молюсь, молюсь, пока ты лжёшь. Тебе просто нужно быть честным, потому что Аллах знает всё», — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети Х.

Ранее Хабиб пригласил Макгрегора в Дагестан для лечения от наркомании.