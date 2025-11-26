Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Арман Царукян ответил, с кем готов подраться, если не дадут бой с Топурией следующим

Арман Царукян ответил, с кем готов подраться, если не дадут бой с Топурией следующим
Аудио-версия:
Комментарии

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе россиянин Арман Царукян рассказал, что готов провести лишь бой с ирландцем Конором Макгрегором, если матчмейкеры UFC не организуют ему следующий поединок с непобеждённым 28-летним чемпионом UFC в категории до 70 кг испано-грузином Илией Топурией.

«Приму ли я бой с кем-то другим в следующем бою, кроме Топурии? Ни за что. Если бы это был не Конор Макгрегор, то не стал бы. А он никогда бы не стал со мной драться, и в UFC не позволили мне драться с ним. Я для него ночной кошмар» — приводит слова Царукяна портал Low Kick MMA.

Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде Армана 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.

Материалы по теме
«Ко мне приставили охранника». Вспышки гнева Царукяна пугают даже боссов UFC
«Ко мне приставили охранника». Вспышки гнева Царукяна пугают даже боссов UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android