Арман Царукян ответил, с кем готов подраться, если не дадут бой с Топурией следующим

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе россиянин Арман Царукян рассказал, что готов провести лишь бой с ирландцем Конором Макгрегором, если матчмейкеры UFC не организуют ему следующий поединок с непобеждённым 28-летним чемпионом UFC в категории до 70 кг испано-грузином Илией Топурией.

«Приму ли я бой с кем-то другим в следующем бою, кроме Топурии? Ни за что. Если бы это был не Конор Макгрегор, то не стал бы. А он никогда бы не стал со мной драться, и в UFC не позволили мне драться с ним. Я для него ночной кошмар» — приводит слова Царукяна портал Low Kick MMA.

Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде Армана 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.