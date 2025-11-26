Экс-чемпион UFC: мысль о бое Топурии с Царукяном пугает всех фанатов Илии

Член Зала славы UFC, а также бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Даниэль Кормье высказался насчёт потенциального поединка между непобеждённым 28-летним обладателем титула UFC в лёгком весе испано-грузином Илией Топурией и первым номером рейтинга UFC в категории до 70 кг россиянином Арманом Царукяном.

«Арман крупный, сильный, отлично борется и умеет бить. А контроль Царукяна над соперниками — вот это действительно важно, считаю, что в этом заключается проблема. Мысли на эту тему пугают всех фанатов Топурии, поскольку если кто-то и может повторить игру Махачева [в поединке с ним], хотя бы в некоторой степени, то это Арман», — приводит слова Кормье портал BJ Penn.