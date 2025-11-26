«Ещё не закончил. Это только начало». 41-летний Фергюсон — о своей карьере в единоборствах

41-летний временный обладатель чемпионского титула Misfits Boxing в среднем весе американец Тони Фергюсон поделился взглядом на своё будущее в единоборствах.

«Когда растение недоедает или не получает достаточно солнца, оно не сразу зеленеет. Чтобы вернуться к зелёному состоянию и принести плоды, требуется время. На это уходит, может быть, год или два. Именно так я и поступил: переместил себя и всё вокруг, чтобы получить питательные вещества, отдых и солнечный свет, чтобы снова быть в расцвете сил. У меня есть пояс, за который я борюсь и справлюсь с этой задачей. Я ещё не закончил. Это только начало. Я отдохнул, восстановился и с нетерпением жду конца этого и следующего года. Пусть благословения придут ко мне и всем моим поклонникам», — приводит слова Фергюсона портал Low Kick MMA.