Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джейк Пол: я хитрый, скрытный и быстрый. Для Джошуа это будет долгая ночь

Джейк Пол: я хитрый, скрытный и быстрый. Для Джошуа это будет долгая ночь
Комментарии

14-й номер рейтинга WBA в тяжёлом весе американец Джейк Пол выразил уверенность в том, что предстоящий бой с ним станет для бывшего чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа серьёзным испытанием. Их поединок состоится 19 декабря в Майами (штат Флорида, США).

«Чувак, скорость [будет моим преимуществом в бою с Энтони]. Знаешь, победил его в лазертаге, когда мы впервые встретились в Дубае. Он не заметил, как я подошёл. Я выскочил из-за угла, стрелял в него без остановки. Всё потому, что я хитрый, скрытный и быстрый. Ночь для него будет долгой», — приводит слова Пола портал Low Kick MMA.

Материалы по теме
Джейк Пол — Энтони Джошуа: блогер выходит драться против олимпийского чемпиона! LIVE
Live
Джейк Пол — Энтони Джошуа: блогер выходит драться против олимпийского чемпиона! LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android