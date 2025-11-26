Джейк Пол: я хитрый, скрытный и быстрый. Для Джошуа это будет долгая ночь

14-й номер рейтинга WBA в тяжёлом весе американец Джейк Пол выразил уверенность в том, что предстоящий бой с ним станет для бывшего чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа серьёзным испытанием. Их поединок состоится 19 декабря в Майами (штат Флорида, США).

«Чувак, скорость [будет моим преимуществом в бою с Энтони]. Знаешь, победил его в лазертаге, когда мы впервые встретились в Дубае. Он не заметил, как я подошёл. Я выскочил из-за угла, стрелял в него без остановки. Всё потому, что я хитрый, скрытный и быстрый. Ночь для него будет долгой», — приводит слова Пола портал Low Kick MMA.