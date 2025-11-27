Скидки
Бокс/ММА

Иан Гарри назвал причину конфликта с Хамзатом Чимаевым за кулисами турнира UFC в Катаре

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе ирландец Иан Гарри назвал причину конфликта с 31-летним непобеждённым чемпионом UFC в среднем весе Хамзатом Чимаевым, представляющем ОАЭ, за кулисами турнира UFC Fight Night 265, который состоялся в Дохе (Катар).

«Я обернулся и увидел, что между нами встал сотрудник службы безопасности. И тогда подумал: «Ха, почему ты здесь?» У нас с Хамзатом был дружеский разговор, без какой-либо агрессии. Мы не собирались драться, и я думаю, что в тот момент из-за языкового барьера и недопонимания Хамзат неправильно понял ситуацию. Он решил, что я собираюсь с ним драться, и начал ругаться», — приводит слова Гарри портал Sportskeeda.

