Главная Бокс/ММА Новости

Инсайдер сообщил, когда и с кем проведёт следующий бой Шон Стрикленд

34-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд проведёт следующий бой с четвёртым номером рейтинга UFC в категории до 84 кг соотечественником Энтони Эрнандесом на турнире UFC 325, который должен пройти 31 января. Об этом информирует авторитетный инсайдер с ником KevinK в социальной сети Х.

Напомним, в профессиональном рекорде Шона в смешанных единоборствах 29 побед, из которых 15 были одержаны досрочно, и семь поражений. В ММА он дебютировал в марте 2008 года.

В рекорде Энтони в смешанных единоборствах 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, два поражения, а один поединок был признан несостоявшимся.

