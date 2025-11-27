Инсайдер: Илия Топурия подерётся весной 2026 года

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) грузин Илия Топурия не выступит раньше весны 2026 года. Об этом сообщил испанский журналист Альваро Колменейро.

«Всё сильно изменилось. Были ситуации личного характера… Вы будете удивлены тем, что произойдёт в лёгком весе. Я могу подтвердить, что Илия не будет драться в январе. Февраль? Сильно сомневаюсь. Если вы спросите меня, думаю, Илия подерётся весной», — приводит слова Колменейро ресурс Championship Rounds.

Илии Топурии 28 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В 2024-м стал чемпионом в полулёгком весе (до 65 кг), после чего провёл одну защиту. В 2025-м завоевал титул в лёгком весе.