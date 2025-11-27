Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Инсайдер: Илия Топурия подерётся весной 2026 года

Инсайдер: Илия Топурия подерётся весной 2026 года
Комментарии

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) грузин Илия Топурия не выступит раньше весны 2026 года. Об этом сообщил испанский журналист Альваро Колменейро.

«Всё сильно изменилось. Были ситуации личного характера… Вы будете удивлены тем, что произойдёт в лёгком весе. Я могу подтвердить, что Илия не будет драться в январе. Февраль? Сильно сомневаюсь. Если вы спросите меня, думаю, Илия подерётся весной», — приводит слова Колменейро ресурс Championship Rounds.

Илии Топурии 28 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В 2024-м стал чемпионом в полулёгком весе (до 65 кг), после чего провёл одну защиту. В 2025-м завоевал титул в лёгком весе.

Материалы по теме
Шон О’Мэлли оценил шансы Царукяна в бою с Топурией
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android