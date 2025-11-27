Скидки
Даниэль Кормье сказал, кто должен стать следующим соперником Пэдди Пимблетта

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье считает, что следующим соперником звёздного британского бойца лёгкого дивизиона (до 70 кг) Пэдди Пимблетта должен стать американец Джастин Гэтжи.

«Я знаю, что UFC хотят свести Пэдди и Джастина. В случае победы над Джастином после всего, что он сделал, я скажу, что Пэдди Пимблетт должен немедленно драться за титул. Я по-прежнему убеждён, что Пэдди всё ещё нужно расти в клетке», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.

Ранее Арман Царукян назвал бойцов лёгкого веса UFC, которые побьют Пимблетта.

