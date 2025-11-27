Скидки
Боец UFC Садыхов: если Топурия сейчас поднимется к Махачеву, это будет фрик-шоу

Азербайджанский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Назим Садыхов считает, что действующий чемпион грузин Илия Топурия не должен уходить из дивизиона по собственному желанию.

«Как можно провести один бой [в лёгком весе] и не провести защиту? Допустим, что он поднимется в 77 кг и побьёт Ислама [Махачева]. Что дальше? 84 кг? Нужно проводить защиты. Нужно стать доминирующим чемпионом. Если сейчас Илия перейдёт в 77 кг, это будет фрик-шоу?» — сказал Садыхов в интервью YouTube-каналу Inside Fighting.

Ранее Топурия раскритиковал Махачева за бой с Делла Маддаленой.

