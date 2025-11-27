Арман Царукян показал, как тренируется на отдыхе в Дубае

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян показал тренировку на фоне знаменитого отеля «Бурдж-эль-Араб» в Дубае (ОАЭ).

Арман Царукяну 29 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2019-го выступает в UFC.

В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар), Царукян победил удушающим приёмом австралийца Дэна Хукера. Всего на счету россиянина в престижнейшей организации мира 11 побед и два поражения.

Ране Шон О’Мэлли оценил шансы Царукяна в бою с Топурией.

Материалы по теме Шон О’Мэлли оценил шансы Царукяна в бою с Топурией

Арман Царукян ест фастфуд в джете после победы над Хукером