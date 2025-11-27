Джо Роган отреагировал на организацию боя Джейк Пол — Энтони Джошуа

Звёздный комментатор UFC Джо Роган высказался о предстоящем боксёрском поединке между бывшим чемпионом мира в супертяжёлом весе британцем Энтони Джошуа и американским видеоблогером Джейком Полом, который состоится 19 декабря в Майами (США).

«Если быть реалистом, то это выглядит как одна из самых безумных затей в истории. Вы свели парня, который только что провёл боксёрский матч, больше похожий на спарринг, с 58-летним Майком Тайсоном, и одного из самых устрашающих нокаутёров в супертяжёлом дивизионе. Возможно, нам стоит пересмотреть бой [Джошуа] с Фрэнсисом Нганну. Чтобы увидеть, что Энтони Джошуа способен сделать с кем-то, кто не в его лиге», — сказал Роган на своём подкасте.