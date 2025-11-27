Скидки
В команде Кортес-Акосты назвали желаемых соперников после победы над Газиевым

Хавьер Торрес, тренер пятого номера рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Вальдо Кортес-Акосты, высказался о перспективах доминиканца после победы в бою с Шамилем Газиевым на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар).

«Есть денежный бой, который меня всегда интересовал, и это бой с Дерриком Льюисом. Как по мне, это отличное противостояние. Ещё один бой, о котором идут разговоры, это поединок с Александром Волковым. Чтобы гарантировать себе бой за титул, нам нужно победить Волкова», — приводит слова Торреса Hablemos MMA.

Ранее в команде Волкова сделали заявление о бое за титул.

